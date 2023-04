«Inizia ufficialmente la campagna». Josè Maria Kenny – candidato a sindaco del Pd – ha inaugurato il comitato elettorale in corso Tacito 82 nel pomeriggio di martedì. A supportarlo anche le liste ‘Kenny – Innovare per Terni’ e ‘Civici, Sinistra, Verdi – Kenny per Terni’. Circa un centinaio le persone presenti con tanti volti noti, in primis gli ex primi cittadini Leopoldo Di Girolamo e Paolo Raffaelli.

