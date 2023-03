‘Per Claudio Fiorelli sindaco di Terni’: l’inaugurazione della sede in centro – Foto

«Una nuova occasione per ascoltare i cittadini che vogliono conoscere e contribuire ad un progetto nuovo, rivoluzionario, progressista, che si propone di essere in netta discontinuità con il passato. Che va oltre il M5S e si apre alla società civile». Così il candidato a sindaco di Terni per il Polo alternativo, Claudio Fiorelli, ha lanciato l’inaugurazione della sede elettorale in centro nel pomeriggio di martedì: «Trasmettete il vostro entusiasmo agli altri». Curioso e simpatico passaggio del primo cittadino Leonardo Latini che, dopo essersi intrattenuto brevemente con una cittadina, ha salutato Fiorelli e gli altri esponenti pentastellati: «Sindaco, ci manca un nome per chiudere la lista, viene?», la battuta del medico anestesista all’avvocato. «Eh, sarebbe un bel colpo di teatro», la risposta col sorriso di Latini. Magari avendo in mente la massima confusione politica che ha regnato nel centrodestra nell’ultimo mese. Volantino elettorale consegnato e via. Di seguito le immagini dell’evento.



