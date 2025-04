«Migliaia di famiglie sono senza alcun sostegno poiché da oltre tre anni a Terni non viene più pubblicato un bando per i contributi per l’affitto. C’è un’esasperante inerzia su situazioni che sono sul tavolo da troppo tempo. Ne è un esempio un altro punto chiave come quello delle emergenze abitative, con tante situazioni di disperazione e nonostante la nostra richiesta di aggiornare il regolamento con una graduatoria sempere aperta, al momento il Comune di Terni non si è mosso. Ma renderemo noti anche i casi più eclatanti di assegnatari di case popolari che vivono in condizioni assolutamente indegne e per cui, vista l’assenza di risposte nonostante abbiamo recentemente tentato di coinvolgere anche il sindaco nelle nostre segnalazioni, abbiamo deciso di procedere con esposti alla Procura della Repubblica».

Così i sindacati degli inquilini che nella mattinata di martedì 29 aprile terranno una conferenza stampa, a Terni, per fare il punto della situazione. Ad intervenire saranno Matteo Lattanzi per Sunia Terni, Gino Bernardini per Sicet Umbria, Jacopo Desantis per Uniat Terni e Aurel Ribac per Unione Inquilini. Tre i punti principali: contributi affitto, per cui verrà richiesto ufficialmente un incontro al Comune di Terni per sollecitare l’uscita di un nuovo bando; emergenze abitative, per cui verrà nuovamente chiesta che venga istituita una graduatoria permanente sempre aperta; mobilità abitativa e segnalazioni gravi con il conseguente coinvolgimento della procura della Repubblica.