Emozioni ‘a distanza’ per 13 nuovi infermieri

Si è concluso mercoledì, con un esame finale avente valore di esame di Stato abilitante alla professione, il percorso di tredici studenti in infermieristica dell’università degli studi di Perugia sede di Terni, relativo all’anno accademico 2018/2019. Il tutto è avvenuto a distanza, secondo le modalità stabilite dall’ateneo, attraverso l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams e grazie alla collaborazione dei docenti e del personale tecnico-amministrativo.

La commissione

La commissione era presieduta dal professor Stefano Brancorsini (presidente del corso di laurea in infermieristica della sede di Terni) e composta da altri dieci membri di cui due designati dall’Ordine delle professioni infermieristiche di Terni: la presidente Emanuela Ruffinelli e la ocnsigliera Michela Malafoglia.

Le emozioni restano

Quella di mercoledì è stata la prima seduta online per il corso di laurea in infermieristica che, dopo qualche iniziale perplessità, si è svolta nel migliore dei modi. Certo, sono mancati gli applausi, le foto e i festeggiamenti ma la diffusione del Covid-19 ha purtroppo stravolto le abitudini anche da questo punto di vista. Nonostante sia stata scelta la modalità a distanza per l’esame di abilitazione, le emozioni sono state sempre, e comunque, forti sia per gli studenti che per i docenti e, non sono mancate le lodi.

Si festeggia come si può

La discussione a distanza ha visto la partecipazione di diverse persone connesse in rete; tra di loro anche gli amici e i familiari degli studenti. Toccanti le immagini delle feste in famiglia con le corone di alloro improvvisate e l’abbraccio e la partecipazione virtuale di amici e parenti che hanno potuto seguire la discussione della tesi a distanza: un’emozione condivisa in rete. Dopo la sessione, l’Ordine delle professioni infermieristiche di Terni si è subito attivato per l’iscrizione degli stessi all’albo professionale, affinchè i neo laureati possano essere al più presto inseriti nel mondo del lavoro, soprattutto in un momento come questo in cui inesauribile si rivela il bisogno di personale sanitario.