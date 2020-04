Entra in chiesa e ruba collane: denunciata

Era entrata con il volto coperto da una mascherina chirurgica nella chiesa della Madonna delle Grazie di Città di Castello, per poi rubare tre collane in oro ed una fede. Tutto materiale – ex voto – donato dai fedeli. A distanza di poco più di una settimana i carabinieri – guidati dal capitano Giovanni Palermo – hanno individuato e denunciato la responsabile del gesto che ha scosso la comunità locale: si tratta di una 33enne del posto, ora nei guai per furto aggravato.

Le indagini

La scena era stata ripresa da una telecamera interna e il video, in poco tempo, è diventato virare sui social tra l’incredulità e la rabbia delle persone. Da qui è scattata l’indagine dei militari del Norm per ricostruire il percorso della donna, quindi il pedinamento, lo stop e le prime ammissioni alla prospettiva di subire una perquisizione domiciliare: decisiva la cronologia del cellulare, utile per risalire ad una telefonata fatta dalla 33enne ad un Compro Oro a pochi minuti dal furto.

Chiuso il caso

I carabinieri hanno rintracciato il titolare del Compro Oro e si sono accertati che avesse ancora il materiale consegnato dalla donna per poco più di 250 euro. Quindi il lieto fine con la restituzione al parroco, don Andrea. Per la 33enne c’è il deferimento per furto aggravato, un reato che prevede fino ad un massimo di sette anni di reclusione.