Scene, parole, concetti ingiustificabili quelli riferiti dal direttore di gara – una giovane donna – nel suo referto e quindi tradotte in provvedimenti disciplinari dal giudice sportivo territoriale del campionato di calcio Allievi Under 17 Terni, l’avvocato Attilio Biancifiori. Il match è quello fra San Gemini e Sporting Terni, vinto per 4 a 0 – domenica 13 aprile – dai padroni di casa. E che ha visto squalifiche e sanzioni importanti, in ragione della gravità di quanto riportato dall’arbitro.

«Tra il primo ed il secondo tempo entrava nello spogliatoio dell’arbitro, contestando la sua condotta a voce alta e registrando il colloquio con il telefono. Interrotta la registrazione della conversazione, diceva all’arbitro: ‘Eri da ammazzare da piccola. Dovresti fare la fine di Ilaria (n.d.r. evidentemente riferendosi al recente omicidio di Ilaria Sula, uccisa a Roma ma residente a Terni). A ‘sto punto sarebbe da tirare fuori un coltello’». A pronunciare le frasi, in base al referto e ai consguenti provvedimenti del giudice sportivo, un dirigente dello Sporting Terni, squalificato fino al 31 dicembre 2028. E la ricostruzione prosegue.

«A questo punto – si legge nel dispositivo del giudice sportivo, che nel suo lavoro è stato assistito dal rappresentante AIA Alberto Bronzetti – l’arbitro espelleva il dirigente, che però faceva resistenza ad allontanarsi nonostante il fattivo intervento dei dirigenti della squadra avversaria. Mentre veniva accompagnato all’uscita, ha continuato a insultare l’arbitro e ad incitare i propri giocatori ad adottare un atteggiamento ostile nei suoi confronti. Nel corso della ripresa, pur trovandosi all’esterno dell’impianto, ha continuato a deridere l’arbitro, rivolgendo nei suoi confronti frasi offensive e denigratorie. Inoltre, durante il secondo tempo, è rientrato all’interno dell’impianto ma il custode presente provvedeva prontamente a farlo uscire di nuovo. Una volta all’esterno, ha ripreso a insultare l’arbitro, rivolgendo allo stesso frasi derisorie e simulando l’abbaiare di un cane. Infine, nel mentre l’arbitro stava lasciando l’impianto, il dirigente – che si trovava ancora all’esterno dell’impianto stesso – continuava ad alimentare tensioni, incitando i genitori ed affermando che l’arbitro era stato esagerato nel comminare due espulsioni alla sua squadra nel finale».

Un partita, quella contro il San Gemini, che per lo Sporting Terni ha visto altre sanzioni disciplinari pesanti, in particolare a propri atleti. Uno di loro è stato squalificato per dodici giornate perchè «dopo essere stato espulso dal direttore di gara, si toglieva gli scarpini minacciando di lanciarli contro l’arbitro, togliendosi anche la maglia; affermava, quindi, di volersi togliere anche i pantaloncini, ponendo in essere gesti osceni e proferendo pesanti allusioni di carattere sessuale». Ed un altro quattro giornate «perché, dopo essere stato espulso dal direttore di gara, si rifiutava di uscire dal campo».

Duclis in fundo la sanzione di 500 euro alla stessa società «in quanto, tra il primo ed il secondo tempo l’arbitro udiva provenire dallo spogliatoio dello Sporting Terni (come tale identificato perché veniva fatto espresso riferimento al punteggio a proprio sfavore di 0 a 3) gravissimi insulti di stampo sessista e varie minacce».

Le reazioni

Così ad Ansa Umbria l’avvocato Giuseppe Sforza, a nome della famiglia di Ilaria Sula: «Frasi del genere non meritano alcun commento. Si qualificano da sé, tanto sono gravi». Il presidente della sezione di Terni dell’AIA, Alberto Tatangelo, per il momento preferisce non commentare la vicenda.