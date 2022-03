Eroina, cocaina e 19 mila euro in contanti: arrestati a Perugia

I carabinieri del Nor di Città della Pieve, nella serata di venerdì scorso a Perugia, hanno arrestato due cittadini tunisini di 46 e 48 anni, già noti alle forze dell’ordine, per spaccio di droga. I due si sono incontrati in una zona residenziale di Perugia e subito dopo è scattato l’alt dei militari. Il 46enne aveva con sé 28 grammi di eroina suddivisi in dosi e un grammo di cocaina. Il secondo, fra perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato con 50 grammi di eroina, 17 di cocaina, 2,5 di hashish e ben 18.900 euro in contanti – nascosti nel mobile della cucina – oltre a quattro telefoni cellulari. Dopo l’arresto e la convalida, il 46enne è stato sottoposto all’obbligo di firma mentre il 48enne è stato tradotto in carcere, a Perugia.

Condividi questo articolo su