Eroina e cocaina, 51enne arrestato in via Pacinotti

È stato sorpreso in via Pacinotti a cedere cocaina ed eroina ad un coetaneo italiano, per questo un tunisino di 51 anni – T.L., domiciliato in città e già noto alle forze dell’ordine – è stato arrestato dai carabinieri del comando stazione carabinieri di Terni per spaccio di stupefacenti. Indosso e in casa aveva altra droga, tra cui anche hashish, oltre ad una somma di 1.525 euro in contanti.

I dettagli

La droga sequestrata inizialmente ammonta a 0,3 grammi di coca ed altrettanti di eroina. Nelle successive perquisizioni personale e domiciliare, effettuate nell’immediatezza dai militari, sono stati scoperti altri 27 involucri contenenti eroina per un peso complessivo di 11 grammi, 10 involucri di cocaina per un peso complessivo di 3 grammi e hashish per un peso complessivo di altri 3 grammi, oltre ai soldi in banconote di vario taglio. A carico dell’uomo italiano – anche lui già conosciuto dalle forze dell’ordine – è stata contestata la violazione amministrativa della detenzione ai fini di uso personale con il sequestro dello stupefacente acquistato. L’arrestato è stato invece accompagnato presso la propria abitazione e sotoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa del processo disposto con il rito direttissimo. Tutta la sostanza stupefacente ed il rimanente materiale sono stati sottoposti a sequestro.