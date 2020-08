Cascate Menotre, Sasu in soccorso di un uomo

Si è infortunato mentre si trovava all’altezza delle cascate del Menotre, nel folignate. Disavventura nel pomeriggio di sabato per un 60enne marchigiano, S.M.: scattato l’intervento del Soccorso alpino e speleologico Umbria con tre squadre – tecnici, operatori e sanitari – provenienti anche da Perugia e Terni per il recupero. L’uomo ha ricevuto le prime cure sul posto – in un luogo impervio – e poi è stato posizionato sulla speciale barella portantina attraverso tecniche alpinistiche fino alla frazione di Belfiore. Qui è stato consegnato all’autoambulanza.

