Esplode e crolla abitazione a Parrano per una fuga di gas. Gravissima una donna

Un’esplosione si è verificata nella prima mattinata di sabato a Parrano, borgo dell’Orvietano in provincia di Terni. Il fatto è accaduto in un’abitazione in località Pievelunga, piccola frazione che si trova a circa sei chilometri da Parrano. All’origine ci sarebbe una fuga di gas. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e gli operatori del 118. In corso le indagini per ricostruire con precisione le cause.

A ricostruire l’accaduto è una nota dei vigili del fuoco del comando provinciale di Terni: «Alle ore 7.06 di sabato mattina – si legge – la squadra del distaccamento di Orvieto è uscita per un’esplosione che si è registrata in una palazzina a Pievelunga di Parrano. Una donna di 75 anni è rimasta coinvolta con varie ustioni e già affidata al personale del 118. Da prime notizie non ci sarebbero altre persone coinvolte e l’esplosione, sembra provocata da una fuga di gas, ha fatto collassare quasi totalmente l’abitazione di due piani fuori terra». L’incendio conseguente ha interessato anche un’autovettura parcheggiata nei pressi. Oltre al personale del 115 di Orvieto, sul posto sono intervenuti i colleghi vigili del fuoco di Città della Pieve.

La 75enne residente nell’abitazione crollata è stata soccorsa dal personale del 118 ed elitrasportata con ‘Nibbio’ all’ospedale ‘Santa Maria Misericordia’ di Perugia in condizioni molto gravi – ‘codice rosso’ – ed ustioni su oltre il 70% del corpo, oltre a fratture vertebrali. Ovviamente riservata la prognosi e nel corso della giornata di sabato è previsto il trasferimento della paziente al centro grandi ustionati dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena.