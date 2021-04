Espulso, finge malore per tornare a Terni: trovato e cacciato

Era stato accompagnato da Terni al centro di permanenza e rimpatrio di Potenza, due settimane fa, ma con uno stratagemma, fingendo un malore e dicendo di aver ingoiato due bulloni, si era fatto ricoverare in ospedale per poi fuggire e tornare a Terni. Martedì sera però, una pattuglia della squadra Volante lo ha intercettato in centro e, riconoscendolo, lo ha fermato. Il controllo ha confermato i sospetti degli agenti: il cittadino tunisino è stato di nuovo espulso ed accompagnato coattivamente al Cpr di Torino.

Da Orvieto a Milano

Stessa sorte per un uomo di nazionalità cinese, uscito dal carcere di Orvieto dove era recluso per l’omicidio di un connazionale: cè stato accompagnato al Cpr di Milano per essere rimpatriato al suo Paese di origine.