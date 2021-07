Fa risultare che riposa e invece guida da ore: denunce e sanzioni

Il controllo è scattato lo scorso weekend lungo l’autostrada A1, nei pressi del casello di Orvieto (Terni). Sotto la lente degli agenti della polizia Stradale, coordinati dal dirigente Stefano Spagnoli, c’è finito un autoarticolato che trasportava acqua minerale e il cui cronotachigrafo presentava, già dalle prime verifiche, evidenti anomalie.

E infatti la Stradale ha scoperto che il conducente risultava ‘a riposo’ dalle ore 14 del giorno precedente, ma aveva guidato ininterrottamente. Inutili tentativi del trasportatore di giustificare l’incongruenza con presunti malfunzionamenti del dispositivo. Gli stessi agenti orvietani hanno infatti scoperto una sofisticata manomissione del cronotachigrafo, attraverso l’inserimento di una scheda elettronica che, gestita con un piccolo telecomando, consentiva di falsificare le registrazioni. Per questo l’uomo risultava a riposo anche mentre stava guidando.

Sia il trasportatore che il suo datore di lavoro sono stati denunciati a piede libero per ‘rimozione dolosa di apparecchi di prevenzione per gli infortuni sul lavoro’. Lo stesso conducente è stato sanzionato per 1.700 euro con l’immediato ritiro della patente di guida. Il veicolo è stato invece sottoposto a sequestro penale.