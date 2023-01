Fabi Umbria, c’è la nuova segreteria regionale: «Perso 25% dipendenti bancari»

Corrado Galli segretario coordinatore, Claudio Cresta segretario amministrativo. Poi Leonardo Guerra, Anna Minelli, Luca Secci ed Enrico Simonetti: sono i nuovi componenenti della segretaria regionale della Fedederazione autonoma bancari italiani, il più rappresentativo del settore del credito. Il via libera è arrivato venerdì a Perugia in occasione del XIV congresso provinciale Fabi. Protagonista anche il segretario generale Lando Maria Sileoni, i delegati regionali ed i coordinatori dei principali gruppi bancari italiani. Starà a loro guidare il Sab di Perugia e Terni nel prossimo quadriennio.

SPORTELLI BANCARI A RISCHIO A STRONCONE E MONTECASTRILLI

Preoccupante trend

Il nostro Sab – le parole di Galli – gode di ottima salute, con gli iscritti in ulteriore crescita rispetto al precedente congresso, nonostante il preoccupante trend di occupazione nel nostro settore con la perdita nella nostra regione del 25% dei dipendenti bancari ed altre uscite già previste per i prossimi anni. Stiamo vivendo dei cambiamenti epocali, conseguenza soprattutto di pandemia e guerra in Ucraina e tra le conseguenze per il nostro settore è prevista un’ulteriore accelerazione del processo di digitalizzazione. Dovremo quindi gestire dei temi importantissimi come i nuovi mestieri digitali ed in generale una nuova organizzazione del lavoro. Occorre trovare delle soluzioni per territori come il nostro, dove le banche non vogliono investire in capitale umano». I segretari regionali sono Simonetti e Minelli.