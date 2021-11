Fabro, ruba marsupio da furgone: 46enne in manette

Ha rubato un marsupio – dentro c’era un telefono cellulare, oltre a 162 euro in contanti – che si trovava dentro un furgone mentre il proprietario stava scaricando la merce. Il fatto è accaduto giovedì nel territorio comunale di Fabro (Terni): un 46enne originario di Napoli (G.S.) è stato arrestato in flagranza di reato dopo l’intervento dei carabinieri delle stazioni di Ficulle e Fabro. È stato rintracciato a stretto giro dopo che i militari hanno raccolto i primi elementi informativi: l’uomo è stato individuato alla stazione ferroviaria mentre tentata di lasciare la zona a bordo di un treno. Niente da fare per lui.

