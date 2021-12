Una famiglia di tre persone è rimasta bloccata con la propria auto nella neve sul valico di Forca di Presta, fra Umbria e Marche. Stavano tornando ad Ascoli. Lanciato l’allarme, sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco di Norcia, che hanno liberato la vettura e tratto in salvo gli occupanti. Per fortuna stanno bene e non hanno sintomi di assideramento.

