Famiglia ‘si ribella’ al controllo antidroga: arrestati genitori e figlio

Tutto è partito dall’alt ad un auto con a bordo una donna e il figlio 27enne, residenti in Alto Tevere, entrambi apparsi molto nervosi ed agitati. I carabinieri di San Giustino – era venerdì sera – li hanno così accompagnati in caserma dove è giunto poco dopo anche il marito/padre. Compreso che sarebbero stati perquisiti, al pari del veicolo, hanno iniziato ad opporre resistenza, colpendo anche un militare al volto. Una volta bloccati, si è presto capito il motivo di tanta agitazione: il giovane era in possesso di 15 grammi di eroina. A casa, invece, c’erano bilancini di precisione e materiale per confezionare le dosi. Tutti e tre – padre, madre e figlio – sono stati arrestati in flagrante per resistenza a pubblico ufficiale. A carico del 27enne, già noto, e della madre, c’è anche l’ipotesi di detenzione di droga a fini di spaccio. Gli arresti sono stati poi convalidati dal tribunale di Perugia.

