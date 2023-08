Fanno esplodere il bancomat delle Poste: furto a vuoto ma è caccia agli autori

Il boato è stato chiaramente avvertito nella notte fra sabato e domenica al centro commerciale ‘Collestrada’ di Perugia. Sul posto, i carabinieri della Compagnia di Perugia che hanno accertato come ignoti avessero appena tentato di far saltare in aria lo sportello Bancomat dell’ufficio di Poste Italiane. «Gli autori del tentato furto – spiega l’Arma perugina in una nota – non sono riusciti a portare a termine il colpo, ma l’esplosione ha provocato il danneggiamento della vetrata della piccola filiale e dei mobili all’interno. Sul posto anche personale del nucleo Investigativo di Perugia per i rilievi del caso». È caccia agli autori.

