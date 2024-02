FarmaciaTerni, assunzioni a tempo indeterminato di farmacisti: c’è l’avviso

Assunzioni a tempo indeterminato, si muove FarmaciaTerni. L’amministratore unico della società controllata dal Comune, l’avvocato Stefano Minucci, ha firmato un documento che dà il via alla procedura per eventuali nuovi ingressi: scadenza fissata al 25 marzo per farsi avanti. L’iter per titoli ed esami è finalizzata «alla formazione di una graduatoria di farmacisti collaboratori cui attingere per eventuali assunzioni con rapporto di lavoro a tempo pieno». Di seguito l’atto completo.

