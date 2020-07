FarmaciaTerni: «Quote a privati? No. Palazzo Falchi, compriamolo»

In un quadro nazionale segnato dalle pesanti conseguenze dell’emergenza Covid per imprese e cittadini, c’è chi rivendica con soddisfazione ed orgoglio i risultati ottenuti nonostante tutto. È il caso dell’azienda delle farmacie comunali di Terni che, diretta da Mauro Scarpellini in veste di amministratore unico – uscente -, ci tiene a sottolineare quanto raggiunto nei primi sei medi del 2020.

FARMACIATERNI, IL BILANCIO FINALMENTE SORRIDE

FarmaciaTerni: clienti giù ma il fatturato ‘tiene’

«Rispetto a quanto delineato dalla fondazione dei dottori commercialisti sulla perdita di fatturato durante il Covid, che sefna un -24,7% per la provincia di Terni – afferma Scarpellini -, le farmacie comunali di Terni sono in netta controtendenza con un +2% del fatturato fino al 30 giugno 2020, rispetto ai primi sei mesi del 2019. Le farmacie sono rimaste aperte durante i periodi di isolamento decisi dal governo, ma questo non è stato un vantaggio commerciale perché le persone dovevano stare in casa, gli uffici e le fabbriche erano chiusi, i dipendenti pubblici e molti privati hanno lavorato da casa. I numeri confermano questo svantaggio perché nel primo semestre di quest’anno abbiamo avuto 15.756 clienti in meno rispetto allo stesso periodo del 2019».

«Numeri conseguenza di scelte gestionali e grande impegno dei lavoratori»

«Il cliente che non è andato a comprare un integratore alimentare a marzo, ad aprile e a maggio – spiega l’amministratore unico -, non ne ha comprati quattro a giugno. E così la cliente che non ha comprato una crema emolliente per la pelle, non ne ha comprate quattro confezioni a giugno. Quindi il fatturato perso non è recuperato né recuperabile. Come abbiamo fatto a salire di fatturato? Con più leve. Abbiamo fatto alcune promozioni convenienti per venire incontro alle difficoltà economiche temute dalle famiglie. Sappiamo che scadrà il termine che vieta i licenziamenti e c’è molta attenzione a spendere. Abbiamo fornito un servizio permanente. Non abbiamo avuto assenze sospette del personale che si è comportato in modo encomiabile. Il personale più anziano è esperto e provetto. Quello più giovane ha professionalità e intraprendenza da non perdere. E tutte e tutti responsabili verso i cittadini».

«Non siamo stati fermi»

«Abbiamo fornito 116 mila mascherine e disinfettante da noi prodotto al Comune, alla questura, alle poste, ad imprese, uffici, cooperative, scuole e singoli cittadini. Abbiamo fornito 42 mila paia di guanti. All’ospedale ‘Santa Maria’ siamo stati utili nel rifornire mascherine e il disinfettante proprio nelle settimane più critiche e preoccupanti. Il tutto si è svolto sotto il controllo della Guardia di finanza e del Nas dei carabinier: hanno ispezionato e trovato tutto in ordine anche per i sistemi di prevenzione dal virus attuati per i clienti e per il personale. Qualcuno ebbe perplessità nell’agosto scorso quando il Comune salvò la società dal fallimento ricapitalizzandola con 615.735 euro. Non fu una nuova spesa, perché c’era già a disposizione un fondo vincolato per la ricapitalizzazione di un milione. Fu un atto dovuto. La scommessa era sulla successiva gestione della società».

«Azienda risanata: l’investimento del Comune è stato azzeccato»

«Dopo mesi durissimi di lavoro senza sosta, ora il risultato è questo: l’utile del 2019 dopo il pagamento delle imposte è di 300.395 euro. Nel 2020 bbiamo già versato al Comune 300 mila euro e sono in corso di versamento 61.843 euro. Il totale di queste tre cifre è pari a 662.238 euro: ad oggi la risposta data dalla società al Comune ed ai cittadini è di 46.503 euro in più rispetto a quanto sborsato dall’ente per la ricapitalizzazione. È come se il Comune di Terni avesse fatto un investimento ad un tasso attivo superiore al 100%. Ma non finisce qui. Al 31 marzo 2020 il dato contabile segnava 102 mila euro di utile, al 30 giugno +2% di fatturato rispetto al primo semestre 2019 e un incremento del margine di contribuzione del 5,21 %. Quest’ultimo, tradotto dal linguaggio tecnico, indica che aumentano le risorse per la copertura dei costi fissi aziendali inclusi quelli per il personale, i quali sono, a loro volta, in riduzione per la gestione ottimal. Tutto ciò porta ad utile crescente di fine anno».

«Stiamo investendo sul marketing. E i numeri si confermano in crescita»

«Tutto ciò – prosegue Scarpellini – consente investimenti. Sto decidendo la completa modernizzazione del sistema informatico centrale e l’introduzione di tecniche di marketing, di fidelizzazione e controllo commerciale avanzatissime. Useremo analisi psicografiche e comportamentali innestate su analisi geografiche e socioeconomiche. Marketing vero, insomma. Abbiamo iniziato il secondo semestre dal primo luglio ed è presto per fare previsioni, non sapendo se le ipotesi di ripresa autunnale del virus potranno verificarsi. Tuttavia la prima decade di luglio segna il ritorno dei clienti e +6,05% di fatturato rispetto agli stessi giorni del 2019 e la crescita del margine di contribuzione. Siamo pronti all’innovazione. In farmacia ci si occuperà a breve del fascicolo sanitario elettronico con molte altre prestazioni e controlli al paziente. L’aiuto ai cittadini sarà palpabile».

«Vogliamo comprare palazzo Falchi dal Comune»

La ‘bomba’ è sul finale: «Ho proposto all’assemblea, che ha approvato, di avviare le procedure per poter comprare dal Comune di Terni lo storico palazzo Falchi, oggi sede della società e di una delle sue farmacie. È emozionante parlarne. Se riusciremo a farlo, probabilmente nel 2021 e lo concluderà il mio successore, la società avrà un patrimonio di sicurezza. In poco tempo abbiamo dimostrato che dire pubblico non vuol dire negativo. Dipende da come si programma, come si gestisce e come ci si impegna. Non vedo alcuna necessità di vendere pezzi di quote a privati».