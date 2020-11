Farmacista rapinata da finti finanzieri: indagini in corso

Sono in corso le indagini dei carabinieri di Perugia per risalire agli autori della rapina ai danni della farmacista di San Martino in Colle, popolosa frazione del capoluogo, ad opera di persone travestite da agenti della guardia di finanza.

Agguato in piena regola

La dottoressa avrebbe dovuto depositare in banca i soldi il giorno dopo – giovedì – ma lungo la strada Marscianese ha raccontato di essere stata affiancata da una Audi grigia con lampeggiante che l’ha fatta accostare poco prima dello svincolo per Pila, all’inizio del plesso scolastico delle scuole medie. Dalla vettura sono scese due persone incappucciate che le hanno portato via l’auto con i soldi. È stata lei stessa a lanciare l’allarme, chiamando il marito col cellulare. Bottino di svariate migliaia di euro.