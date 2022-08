Fattorie Novelli: «Serve un incontro urgente con le curatele fallimentari»

Torna alla ribalta la questione delle Fattorie Novelli: Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil dell’Umbria, insieme alle rsa, hanno chiesto un incontro urgente alle curatele fallimentari del gruppo e di Alimentitaliani. Obiettivi della richiesta di convocazione, risposte e date precise sul bando imminente per il comparto uova e i pagamenti sulle seconde metà delle mensilità di maggio e di luglio e la quattordicesima degli impiegati.

Le questioni aperte

«Le persone – scrivono i sindacati in una nota unitaria – sono sempre più in difficoltà, considerati anche ormai i noti ritardi in merito alla cassa integrazione le cui problematiche non si sono ancora completamente risolte per Fattorie Novelli. Non comprendiamo inoltre come sia possibile che nello stabilimento di Spoleto ci sia una confusione organizzativa e produttiva tra le realtà industriale ed agricola. Ci si ritrova con un trattamento diversificato nel pagamento degli stipendi, con chi lo riceve giustamente e chi invece deve aspettare mesi per la saldo; il comparto uova è infatti collegato da accordi commerciali». L’incontro richiesto servirà dunque sia a chiarire queste problematiche, che per affrontare il tema del bando imminente. «In questa sede, e dati i passaggi delicati che ci aspettano – concludono Fai, Flai e Uila -, ribadiamo il necessario coinvolgimento delle istituzioni».