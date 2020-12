FdI Terni esulta: «Iscritti al partito triplicati»

Esulta Fratelli d’Italia Terni, ed in particolare il coordinatore provinciale Paolo Alunni Pistoli, per l’andamento della campagna tesseramento 2020: «Abbiamo registrato un successo di adesioni che ha di fatto triplicato il numero degli iscritti – spiega – e raddoppiato la nascita di nuovi circoli in tutta la provincia di Terni. Un nuovo slancio che ha spinto tantissime persone ad iscriversi al partito di Giorgia Meloni, testimoniando che sempre più uomini e donne hanno fiducia in questo straordinario movimento nato solamente da pochi anni».

«La destra politica si riappropria della sua storia»

«La costante crescita ormai stimata nel consenso degli italiani – spiega Alunni Pistoli – getta le basi anche in Umbria per un consolidamento ancor più radicato. La destra politica si riappropria della sua storia e del suo protagonismo più autentico ed un sentito grazie va sicuramente ai nostri eletti nelle istituzioni e a tutti quei militanti che si sono spesi per il raggiungimento di questo obiettivo.

Le porte di Fratelli d’Italia sono e rimarranno aperte a tutti coloro che avranno la volontà e la voglia di sposare un progetto chiaro e determinato anteponendo il bene per la comunità ai propri interessi personali».