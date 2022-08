Federazione Ordini Ingegneri Umbria: Nazareno Claudiani nuovo presidente

È un ternano il nuovo presidente della Federazione degli Ordini degli ingegneri dell’Umbria. Giovedì si è riunito il consiglio a Terni con via libera all’unanimità per Nazareno Claudiani – 58 anni compiuto lo scorso 21 giugno -, conosciuto in città anche in qualità di energy manager del Comune. Prende il posto del collega Marco Balducci dopo un quinquennio.

INGEGNERI DI TERNI, SCONOCCHIA AL VERTICE

La composizione: ci sono anche Gattini e Sconocchia

I quattro consiglieri sono Andrea Sconocchia (da poche settimane nuovo presidente dell’Ordine degli ingegneri di Terni), Gianluca Fagotti (numero uno dell’Ordine di Perugia), Alessandro Vitali (consigliere dell’Ordine di Terni) e Paolo Gattini (consigliere dell’ordine di Perugia): quest’ultimo è molto al centro dell’attenzione in questo periodo. Motivo? È il responsabile unico del procedimento nell’ambito della conferenza di servizi regionale per il progetto stadio-clinica della Ternana. Il segretario è Sergio Falchetti dell’Ordine di Perugia.

Le sedi

La Federazione ha due sedi. Quella legale è fissa e si trova in via Campo di Marte a Perugia, mentre l’operativa sarà a Terni per il mandato attuale: c’è il principio dell’alternanza e dunque avrà importanza lo spazio di piazza Ridolfi, a due passi da palazzo Spada.