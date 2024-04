Federcaccia Terni, nuova struttura provinciale in azione

La nuova struttura provinciale di Federcaccia Terni è operativa. Dopo l’elezione di Enrico Riffelli alla guida dell’associazione venatoria, c’è il via libera per i tre i vicepresidenti: sono Andrea Bartolozzi, Nazzareno Desideri e Carmelo Pata. Presidenza onoraria per Giulio Piccioni; il nuovo segretario della Federcaccia ternana è ora Vittorio Sordini che aveva appena lasciato la guida della sezione comunale nelle mani di Massimiliano Gelosi. I trentuno membri del consiglio provinciale della Fidc hanno anche provveduto alla nomina degli altri membri della giunta provinciale che si completa con Massimiliano Gelosi, Daniel Tramontana, Massimo Tiracorrendo e Riccardo Posati.

