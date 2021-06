Ferentillo, ciclista precipita per metri: recuperato dal Sasu

Triplo intervento del Sasu nella giornata di domenica a causa di problemi che hanno riguardato due ciclisti e due giovanissime escursioniste. Tutto è finito nel migliore dei modi.

I ciclisti

Il primo intervento riguarda una ciclista infortunatasi sul monte Penna a Magione: il Sasu è intervento con tecnici e operatori per stabilizzare la donna sulla speciale barella portatina in dotazione e trasportarla fino all’ambulanza del 118. Il secondo – poco prima delle 13 – per un ciclista precipitato in un greppo per circa 10 metri lungo la Greenway all’altezza di Ferentillo: anche in questo caso il Soccorso alpino speleologico dell’Umbria lo ha recuperato e lasciato nelle mani degli operatori sanitari del 118. Con loro anche i vigili del fuoco.

Le escursioniste

La terza richiesta di intervento è giunta da due escursioniste minorenni dispese sul Monte Maggiore: sono state raggiunte dalla squadra del Sasu di Terni e una dei vigili del Fuoco e poi trasportare a valle con l’autoveicolo.