Terni, si perdono a Sant’Erasmo: soccorse due minorenni

Si sono perse mentre stavano effettuando un’escursione a Sant’Erasmo (Terni), nella zona di Monte Maggiore, e per soccorrerle è servito l’intervento dei vigili del fuoco ternani e degli addetti del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria. Protagoniste del fatto, avvenuto nella giornata di domenica, sono due ragazze minorenni di Terni: subito sono state geolocalizzate dal 115 e quindi raggiunte da squadre a terra. Di fronte alle caratteristiche della zona, è stato deciso anche di allertare un elicottero per completare celermente l’operazione: l’intervento del velivolo, tuttavia, non si è reso necessario. Entrambe le giovani stanno comunque bene.

