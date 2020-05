Ferentillo, impianto arrampicata: c’è chi chiede delucidazioni

Ristrutturazione edilizia dell’impianto per l’arrampicata sportiva a Ferentillo, c’è a chi non piace la strada intrapresa. Si tratta dell’associazione di promozione sociale InterValli: «Riqualificazione sorda ai richiami del pensiero partecipato?».

LA PROVINCIA DI TERNI AVVIA L’ITER: OLTRE 400 MILA EURO DI LAVORI

Il passato e lo smantellamento

«Anticipando qualcosa – spiega Simone Scaccetti, presidente dell’associazione – che era negli animi dei cittadini e nelle intenzioni delle amministrazioni abbiamo indetto un bando di riqualificazione della palestra di arrampicata di Ferentillo, era il 2012. Al tempo coinvolgemmo docenti di architettura del polo universitario di Roma Tre sia per stilare il bando che nella composizione della commissione esaminatrice. Da ogni parte dell’Italia abbiamo ricevuto progetti, espressi peraltro con enorme spirito di creatività e razionalità architettonica. Anche nelle proposte che abbiamo ricevuto e divulgato vi erano ipotesi di smantellamento, anche se nella sua maggioranza i progetti pervenuti hanno proposto un upgrade della struttura preesistente. Un lascito che la nostra associazione ha fatto alle amministrazioni con trasparente spirito di partecipazione; avevamo il piglio di chi vuole anticipare le sorti ormai troppo spesso approssimative del ripensamento delle nostre aree rurali, il Comune di Ferentillo ci ha appoggiato e patrocinato. Le premiazioni sono avvenute nella piazza del Precetto con una mostra a uso dei cittadini proprio a sugello di una prospettiva partecipata, con sincero spirito divulgativo. Siamo sempre convinti che un cittadino consapevole è un cittadino propositivo».

La riqualificazione

Scaccetti evidenzia che «riqualificare significa ripensare, imprescindibilmente con metodo organicamente razionale e con visione concertata del tessuto architettonico e strutturale perché ripensare la Palestra di arrampicata artificiale di Ferentillo significa metterla necessariamente in correlazione con la parete naturale di arrampicata e con l’accento ormai spiccatamente orientato al potenziamento delle iniziative di climbing che ogni stagione attirano sul territorio comunale moltissimi appassionati, potenziando un indotto dai connotati non trascurabili. Apprendiamo, e come noi molte altre associazioni e realtà che fanno perno sulla valorizzazione di un territorio a cui vogliamo bene oggi più che mai, che è stato approvato un progetto completamente avulso dallo spirito che l’associazione ha voluto esprimere ormai otto anni orsono. Sicuramente lo smantellamento della parete artificiale di arrampicata rientra in una serie di interventi che ci piacerebbe conoscere e che fino ad ora abbia solo intuito nella forma di una presa d’acqua sulla forma del principe ed un’idea di bikesharing. Vorremo elementi utili a comprendere il motivo per il quale si è scelto di sottrarre una funzione esistente a vantaggio di uno spazio che ne smorza inequivocabilmente la caratterizzazione. In quale progetto più ampio si innesta questa scelta? Apprendiamo di scelte che probabilmente avrebbero potuto esprimere più attenzione all’espressione di energie e risorse messe in campo da InterValli e altre realtà che insistono con resistenza sul territorio e che continueranno a farlo, nonostante una politica forse troppo distratta nei confronti di un dato di fatto: la pentola della creatività e della propositività bolle. Non saranno certo pulsioni di una politica sorpassata a spegnerla, ma soffiare sul fuoco dell’ottimismo è francamente sempre più complicato. Chiunque sia interessato – chiudono – a visualizzare i progetti proposti negli anni in merito alla riqualificazione può farne richiesta all’indirizzo ass.intervalli@gmail.com».