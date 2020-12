Ferentillo, sindaca positiva al Covid: «Non ci fermiamo»

Positiva al Covid-19, con sintomi lievi e il conseguente obbligo di stare in quarantena. Dopo un iniziale isolamento fiduciario accompagnato da un prima tampone negativo, la sindaca di Ferentillo Elisabetta Cascelli è risultata positiva al coronavirus: «Cari concittadini – scrive su Facebook -, non è un momento dei migliori, il mio isolamento dovrà durare ancora qualche giorno ma i progetti da portare avanti sono molti e stimolanti e li porterò avanti comunque. Ringrazio tutti quanti mi stanno supportando in questo momento, ringrazio sopratututto i ‘miei’ per il grande lavoro di squadra che permette all’amministrazione di non fermarsi mai. Sento molta vicinanza e condivisione e sono fiduciosa, tutto andrà per il meglio. Per Natale tutto il paese sarà illuminato – annuncia la sindaca -, questa è la nostra speranza».

SPECIALE COVID – UMBRIAON