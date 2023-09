Fa vedere denuncia di smarrimento della patente. Ma è falsa: denunciato

Lo hanno fermato in via Corcianese e lui, in risposta, ha mostrato agli agenti della polizia di Stato di Perugia una denuncia di smarrimento della patente di guida. Con una questione di non poco conto, era falsa. Per questo motivo il protagonista della curiosa vicenda, un 53enne italiano, è stato denunciato per falso in atto pubblico.

Il tentativo

Gli agenti si sono insospettiti fin da subito e dalle verifiche successive è emerse che l’uomo aveva una patente scaduta nel 2020, poi revocata per mancato superamento dell’idoneità tecnica. «I poliziotti hanno riscontrato – spiega la questura – che la denuncia di smarrimento era stata alterata rispetto all’originale attraverso la modifica della data di rilascio e di scadenza della patente». Per lui c’è anche la sanzione pecuniaria da 5.100 euro e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.