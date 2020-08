Montecchio in festa per Paolina, classe 1920: compie 100 anni

Madre di cinque figlie, altrettanti generi, otto nipoti e sette pronipoti. Si chiama Paolina Bernarducci e tutta la comunità di Montecchio è in festa per lei: c’è un compleanno speciale, quello dei 100 anni. Non il primo caso nel territorio del sindaco Federico Gori: solo due settimane fa Augusta Giontella, la più anziana della provincia di Terni, ne aveva compiuti 108.

L’abbraccio

«Un traguardo importante – le parole del sindaco – per lei e per tutti noi è motivo di orgoglio. Non possiamo che dire grazie per aver contribuito fattivamente al mantenimento della tenuta demografica della nostra comunità: non è questo un richiamo banale, se pensiamo che l’Italia, dopo il Giappone, è il Paese dove si nasce di meno e dove ogni anno perdiamo quasi, nonostante l’immigrazione, mezzo milione di persone. Ciò significa meno futuro, sia economico che sociale e culturale. Siamo un paese di storia e tradizioni di buona aria, buon cibo e buon vino e quindi con uno stile di vita socievole e salutare. Durante questa pandemia – prosegue – ci siamo resi conto in maniera ancora più chiara che la salute viene veramente prima di tutto ma ci siamo anche resi conto che il modello di vita offerto dai borghi e dai paesi italiani, come Montecchio, è il migliore per tutelare la salute, perché la qualità della vita di relazione e quella dell’ambiente, del paesaggio, dei luoghi e della memoria collettiva, fanno la differenza».