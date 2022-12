‘Festa della solidarietà’ domenica 18 dicembre a Terni l’evento di Afad

Dopo due anni di stop imposto dalla pandemia torna la ‘Festa della solidarietà’, un appuntamento che l’Afad (Associazione famiglie di disabili) di Terni, propone da ormai 28 anni. Quest’anno la giornata di festa, che punta a favorire la socializzazione delle persone con disabilità, la loro integrazione, l’abbattimento delle barriere culturali, ha uno scopo ambizioso: quello di riportare in acqua, nella piscina di viale Trieste, le persone con deficit motori e disabilità complesse. L’appuntamento è per domenica 18 dicembre, a pranzo, al ristorante il Melograno. «Si tratta di un progetto a cui stiamo lavorando in collaborazione con la Provincia e il gestore delle piscine di viale Trieste», spiega la presidente di Afad, Delfina Dati. «Durante il pranzo sarà possibile fare donazioni il cui ricavato andrà a sostenere il progetto di abbattimento di tutte le barriere architettoniche: donazione di sollevatore piano vasca, sollevatore e lettino elettrico per gli spogliatoi della piscina di viale Trieste, consentendo così la completa fruibilità degli spazi a tutte le persone con disabilità complesse. Ad oggi a Terni non c’è un impianto attrezzato. Alla festa ci sarà Antonio Lo Cascio per allietare gli ospiti con la simpatia che lo contraddistingue. Ci saranno Micol Gaggiotti, ragazza non vedente con una voce stupenda, la cantante Simona Farina e gli animatori Rifolo e Jack. Per informazioni e prenotazioni 0744.279663».

