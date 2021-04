Violazioni protocollo anti Covid sul lavoro: denuncia e sanzioni

Violazioni del protocollo sicurezza anti Covid-19 sui luoghi di lavori. Sono in tre ad essere finiti nei guai nel territorio Ternano in seguito ai controlli effettuati giovedì dai militari del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Terni: denunciato in stato di libertà un 55enne di Ficulle, sanzioni complessive per 800 euro a carico di un 50enne romano ed un 45enne salernitano.

Edilizia

I militari si sono attivati nel piccolo comune del Ternano. La denuncia è per l’amministratore unico di una società che opera nel campo dell’edilizia, mentre gli altri sono rispettivamente Au e socio amministratore di altre ditte: non hanno adottato le misure di informazione e prevenzione per il contenimento del virus all’interno delle proprie aziende.

Lavoro in nero

Infine sempre a Ficulle è scattata la sospensione per un’attività imprenditoriale: i militari hanno trovato dei lavoratori in nero. Complessivamente le sanzioni elevate sono pari a 8.400 euro.