Si è svolta lo scorso 26 ottobre la cerimonia del passaggio di consegne della sezione FIDAPA BPW Italy di Orvieto, durante la quale Damiana Fidani ha ricevuto ufficialmente l’incarico di presidente per il biennio 2025-2027, già in carica dal 1° ottobre. Alla cerimonia erano presenti la presidente nazionale FIDAPA BPW Italy Anna Maria Elvira Musacchio, la presidente distrettuale Laura Giannuzzi, la past president distrettuale Grazia Marino e la vice presidente distrettuale Maria Cristina Salvini. «Le autorità FIDAPA – riporta una nota – hanno accolto la nuova presidente con stima, affetto e sorellanza, esprimendo grande apprezzamento per le parole del suo discorso e per il programma presentato, lodando la visione aperta e la capacità di creare rete e collaborazione tra donne, istituzioni e territorio».

Damiana Fidani, imprenditrice nel settore turistico, culturale e museale della città di Orvieto, «è da anni impegnata nella promozione del territorio e nella collaborazione con enti e istituzioni locali, regionali e nazionali per l’organizzazione di congressi, mostre d’arte, eventi culturali e servizi museali Si occupa inoltre di consulenza aziendale nelle società di famiglia e ricopre il ruolo di direttrice della scuola dell’infanzia paritaria e della ‘casa ferie’ dell’istituto San Lodovico, importanti punti di riferimento per la città di Orvieto, da sempre luoghi di educazione, formazione e accoglienza».

Nel suo discorso di insediamento, la presidente Fidani ha espresso «profonda gratitudine alle autorità presenti e alle socie», definendo il suo nuovo ruolo «una chiamata al servizio da accogliere con gratitudine e con responsabilità». Ha sottolineato che il compito di una presidente è quello di «essere una tra le socie, una donna che ha il privilegio di servire questo splendido gruppo di donne, ciascuna con la propria unicità e il proprio valore».

