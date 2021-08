«Fine del ‘ghetto’. Una soluzione ottima per la città e il commercio»

Primo giorno, mercoledì, per il mercatino nel centro di Terni, dopo i mesi post-foro Boario trascorsi nella location temporanea dello Staino. La soluzione-città, in prima battuta, sembra raccogliere giudizi quasi tutti positivi, non solo da parte dei primi sostenitori dell’idea. Fra i pregi rimarcati da commercianti (non solo mrcatali) e cittadini, il fatto che il centro torni ad essere un po’ ‘vitale’, frequentato, l’appeal del luogo sicuramente lontano dalla desolazione dello Staino. Parcheggi disponibili – con la struttura di corso del Popolo – ce ne sono. Fra i nodi resta quello, per alcuni commercianti, relativo a spazi più piccoli, la logistica che impone un lavoro della polizia Locale sin dall’alba – sei le auto rimosse durante l’allestimento perché in divieto di sosta – e qualche incognita futura. Perché l’organizzazione del mercatino dovrà essere valutata con la città ‘a pieno regime’ e non in parte svuotata dalle ferie. In ogni caso, come si dice, ‘buona la prima’.

