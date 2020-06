Finisce nel dirupo con l’auto e muore

Incidente stradale mortale nella tarda serata di mercoledì a Bocca Trabaria, tra la statale Apecchiese e vocabolo Cerboni (Città di Castello). A perdere la vita è stato un uomo di 64 anni, di nazionalità italiana, finito fuori strada con la propria Kia. L’auto è finita in un dirupo e per il conducente non c’è stato nulla da fare: inutili i soccorsi prestati dagli operatori del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello, i carabinieri per la ricostruire la dinamica del tragico sinistro ed anche gli addetti del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria.

