L’omaggio musicale per le Fere dei record: la cover rock di Serie A

Una cover di ‘Serie A’ degli Altoforno – sulle note di ‘Sono le venti’ degli Audio 2 – per omaggiare lo straordinario e storico cammino della Ternana 2020-2021 di Cristiano Lucarelli, promossa in serie B a suon di record e ora attesa dal confronto con Como e Perugia in supercoppa. L’idea è del musicista ternano Dario Strinati (chitarra, voce, produzione, video editing e aggiornamento testo), accompagnato nello sviluppo del progetto da Matteo Scorsolini (batteria), Marco ‘Billy’ Vitantoni (basso), Cristiano ‘Alcio’ Alcini (chitarra), Francesco Briotti (tastiere), Stefano ‘Bubba’ Firmani (voce). Il risultato a suon di rock rossoverde è tutto da gustare. Ringraziamenti per Ivano Mari (commento e reperimento video) e Simone Laoreti dei Ternana Memas. Nel video anche l’esultanza del giornalista e commentatore Lorenzo Pulcioni (Tele e Radio Galileo) in occasione del memorabile successo sul Bari.