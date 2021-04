Finto dipendente delle Poste ‘spilla’ 6 mila euro a pensionata

Si è finto di essere un dipendente di Poste Italiane facendole credere che c’erano problemi con la sua bancomat, facendosi dare i dati di accesso al conto. In questo modo ha truffato una pensionata dello Spoletino per circa 6 mila euro: l’uomo, un 49enne italiano, è stato denunciato dagli agenti della polizia di Stato di Spoleto dopo l’sos lanciata dalla donna, contattata sulla sua utenza telefonica dal truffatore. Gli accertamenti del commissariato hanno consentito di risalire alla sua identità in tempi rapidi.

