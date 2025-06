Alessio Foconi regala un nuovo trionfo internazionale a Terni. Il fiorettista dell’Aeronautica Militare ha ottenuto il titolo di campione d’Europa a squadre con l’Italia vincendo nel tardo pomeriggio di giovedì la finale di Genova: festa insieme a Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Tommaso Marini.

Gli azzurri hanno affrontato in semifinale gli Atleti Individuali Neutrali, ottenendo il pass per la finale con un 45-40. Poi la sfida alla Francia che, grazie alla leadership e alla solidità del ternano, l’Italia ha portato a casa di misura per 45-43. Riscattata così la prova individuale. Ora il focus è sul mondiale di Tbilisi, in programma in Georgia tra il 20 e il 30 luglio. Le immagini sono di Luca Pagliaricci (Fis).