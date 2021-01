Foligno, colpo di arma da fuoco contro casa: indagini in corso

Non il massimo scoprire che la propria abitazione è stata centrata da un colpo di arma da fuoco. È ciò che è successo nella notte di capodanno ad una 72enne italiana residente a Foligno: ha contattato il personale della polizia – ufficio controllo del territorio del locale commissariato – di Stato nella mattinata di venerdì e gli operatori si sono subito attivati per le verifiche del caso. Scoperto così un foro su una tapparella di una finestra con conseguente rottura del vetro ed ulteriori danni. Non solo: è stata trovata anche la relativa ogiva. Sono in corso gli accertamenti per trovare il responsabile.

