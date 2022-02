Foligno: non porta la mascherina e sputa ai capitreno. Denunciato

Gli hanno chiesto di esibire il green pass e di indossare la mascherina prima di salire sul treno. In risposta hanno ricevuto il rifiuto, più insulti e sputi: il fatto è accaduto a Foligno, a bordo di un treno in partenza per Perugia, e ha portato alla denuncia di un uomo per oltraggio e minaccia in seguito all’atteggiamento tenuto nei confronti di due capitreno. La Polfer folignate è riuscita ad individuare il protagonista attraverso le immagini della videosorveglianza: si tratta di un 50enne italiano già noto alle forze dell’ordine e residente fuori regione. A chiudere il cerchio, la sanzione prevista dalla normativa Covid.

