Foligno, ospita sette stranieri: sanzionata

Nascondeva la droga in uno spazio ricavato nel paraurti, dietro la targa posteriore della propria auto, ma è stato scoperto dalla polizia e dai carabinieri di Foligno coordinati dalla procura spoletina. Alla fine il giovane – 22enne albanese – è stato denunciato e le forze dell’ordine hanno sequestrato 213 grammi di marijuana. La perquisizione domiciliare, sempre a Foligno, ha fatto emergere la presenza nello stesso di altri sei giovani albanesi le cui condizioni di permanenza in Italia sono in corso di valutazione. Inevitabile la sanzione per la proprietaria dell’immobile che ospitava da tempo le persone in questione senza aver inviato alcun avviso alle autorità competenti, nei termini prescritti. Per ciascun ‘alloggiante’ dovrà pagare una sanzione amministrativa compresa fra 160 e 1.100 euro.

