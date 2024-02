Foligno: pestato dalla baby gang fuori dal liceo. Si indaga

Accerchiato e aggredito fuori dal liceo scientifico ‘Marconi’ di Foligno: è il grave episodio di violenza accaduto mercoledì e denunciato da un minorenne del posto, finito nelle mire di un gruppo di sei coetanei che lo hanno atteso all’uscita dalla scuola, per poi riempirlo di botte. L’episodio è riportato nell’edizione di domenica de ‘Il Corriere dell’Umbria‘.

Il racconto

Lo studente, dopo il suono della campanella, era appena uscito dalla sede distaccata del liceo di via Cairoli, in pieno centro storico, quando sarebbe stato raggiunto dal gruppetto di giovani provenienti da altri istituti, tutti incappucciati, che hanno iniziato a picchiarlo. È stato l’allarme lanciato dagli amici del giovane agli insegnanti, subito intervenuti in sua difesa, a interrompere l’aggressione e a impedire gravi conseguenze. Una volta strappato dalle grinfie degli aggressori – riporta sempre il CdU – lo studente è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Foligno dove gli è stata riscontrata una prognosi di 10 giorni. Nel frattempo la baby gang è riuscita però a far perdere le proprio tracce. Saranno le indagini avviate dai carabinieri, dopo la denuncia sporta dai genitori del ragazzo, a far luce sulla vicenda e a cercare di identificare i giovanissimi violenti e le ragioni del pestaggio.