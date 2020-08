Schianto contro un palo, muore 16enne

Gravissimo incidente nella notte tra venerdì e sabato nella prima periferia del centro di Foligno, in viale IV Novembre: una ragazza di 16 anni ha perso la vita dopo essere finita con lo scooter – le cause sono in fase di accertamento – contro il palo di un semaforo. Ricoverata al ‘San Giovanni Battista’ l’amica che si trovava con lei; sul posto per i rilievi e la ricostruzione della dinamica gli agenti della polizia Stradale. A riportare la notizia è l’edizione online de Il Messaggero.

Seguono aggiornamenti