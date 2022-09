Foligno: si ribalta e finisce contro l’albero, in bilico. Ferito 33enne

Incidente stradale nella notte fra venerdì e sabato a Foligno, nella zona di Fiamenga, dove un 33enne al volate di un’autovettura, ne ha perso il controllo finendo per ribaltarsi: una corsa terminata contro un albero, con l’auto rimasta in verticale e in bilico. Il giovane è stato estratto dalle lamiere del veicolo dai vigili del fuoco folignati, che hanno utilizzato le attrezzature previste in casi del genere, e quindi affidato – sempre cosciente – alle cure degli operatori del 118 per il successivo trasporto in ospedale.

