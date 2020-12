Vigilia di Natale con matrimonio per Leonardo Spinazzola

Una vigilia di Natale particolare ed emozionante per Leonardo Spinazzola, il 27enne calciatore di Foligno – diverse presenze in nazionale – in forza alla Roma e con un recente passato alla Juventus. Anche per lui, come accaduto a Città di Castello per Luisa e Michele, c’è stato il matrimonio in ‘zona rossa’: nel primo giorno di restrizioni più stringenti su tutto il territorio nazionale per contrastare il Covid-19, l’ex Perugia è convolato a nozze con la compagna storica Miriam Sette nella sala consiliare del palazzo comunale. A riportare la notizia è la testata giornalistica rgunotizie.it.

