Foligno: tavolo di ferro piomba in superstrada. Tragedia scampata

L’intervento è scattato domenica sera lungo all’altezza dello svincolo di Foligno Nord, direzione Spoleto. Gli agenti della polizia Stradale folignate si sono portati sul posto perché era stata segnalata la presenza di un oggetto ingombrante e pericoloso – un tavolo di ferro – in mezzo alla carreggiata. Tavolo che un veicolo in transito – fortunatamente senza conseguenze per il conducente – aveva pure colpito.

L’accaduto

Gli agenti della Polstrada hanno così rallentato e deviato il flusso degli automezzi, per ristabilire le condizioni di sicurezza, occupandosi poi della rimozione del tavolo – decisamente pesante e forse caduto dal mezzo che lo trasportava – dalla sede stradale. Contestualmente hanno anche soccorso l’automobilista coinvolto nel sinistro, sincerandosi delle sue condizioni – buone – e verbalizzando il tutto.

Cosa dice il Codice della Strada

In questo senso la Stradale coglie l’occasione per ricordare che «l’articolo 164 del Codice della Strada stabilisce che il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso, non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida, non compromettere la stabilità del veicolo e non coprire i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento. La sanzione prevista in caso di violazione va da 87 a 345 euro».