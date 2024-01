Foligno, via Clitunno: tentano furto in una lavanderia self-service. Coppia in manette

Una faceva il ‘palo’ e l’altro cercava di aprire il cambiamonete all’interno di una lavanderia automatica di Foligno. I carabinieri del Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un 36enne e una 32enne, entrambi italiani.

La vicenda

Nella tarda serata di mercoledì i carabinieri, transitando in via Clitunno, hanno notato i due soggetti fuori da una lavanderia automatica. Entrambi sono stati fermati e controllati: l’uomo aveva con sé due chiavi e una torcia, tutto materiale asportato dal locale di servizio della struttura il cui accesso è riservato solo ai dipendenti. Dalla visione delle telecamere di videosorveglianza è emerso che il 36enne, una volta entrato nel locale di servizio, avrebbe tentato di aprire il cambiamonete con una delle due chiavi asportate, senza successo. Durante l’azione la donna è rimasta fuori dal locale, con la funzione di avvisare qualora avesse visto arrivare qualcuno.

Gli arresti

Terminate le operazioni, le chiavi e la torcia sono state restituite al proprietario della lavanderia, mentre i due soggetti sono stati arrestati per furto e tentato furto aggravato in concorso. A seguito della direttissima il tribunale di Spoleto ha condannato l’uomo a 2 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione (pena non sospesa) con mille euro di multa, mentre la donna a 10 mesi di reclusione (pena sospesa) e una multa di 400 euro.