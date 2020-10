Fra via Battisti e Maratta le riprese de ‘La Fuggitiva’

Andrà in onda la prossima primavera sulla Rai, in otto puntate, a fiction ‘La Fuggitiva’ e giovedì a Terni, tra via Battisti e Maratta, sono state girate alcune scene: un centinaio di persone impegnate fra troupe e produzione, che hanno pernottato in città. Un ‘evento’ salutato con soddisfazione anche dal vice sindaco Andrea Giuli, che ha visitato il set. La regia è di Carlo Calei e tra i protagonisti della fiction c’è anche Vittoria Puccini. «Grazie agli uffici comunali e alla polizia Locale – scrive Giuli su Facebook, postando alcune fotro – che hanno reso possibile il ciak da un punto di vista autorizzativo e operativo. Noi si va avanti, nonostante tutto».

