Il cagnolino Chico ha scritto un libro, grazie all’aiuto del suo papà Francesco Taverna che domenica mattina è stato ospite a Terni per Terni influencer & creator festival. Tra le pagine tanti momenti emozionanti, divertenti, quotidiani ed inediti. Chico voleva metterci anche una bistecchina omaggio, ma la mamma gli ha detto che in libreria non si può fare. Francesco sui social da voce al suo cane intrattenendo milioni di persone.