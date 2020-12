Fuga di gas nella notte, esplosione causa due feriti gravi

È di due feriti gravi, un uomo e una donna, il bilancio dell’esplosione che si è verificata nella notte fra giovedì e venerdì in un’abitazione privata ad un piano nella zona di San Martino in Colle (Perugia), in località Boneggio. L’esplosione sarebbe legata ad una fuga di gas Gpl: la bombola era all’esterno ma il gas ha invaso l’appartamento. Accertamento sono in corso da parte del Nucleo investigativo antincendi del 115 per ricostruire con precisione le cause dell’accaduto. La struttura dell’abitazione, un prefabbricato in cemento armato, ha retto ma gli infissi sono stati divelti in seguito alla deflagrazione. L’uomo ha riportato ustioni sull’80% del corpo mentre la donna, una prognosi di 45 giorni. Entrambi soccorsi dagli operatori del 118, sono stati ricoverati all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia, oltre alle forze dell’ordine.

